100:93 in Oldenburg - Alba Berlin startet mit Sieg ins Playoff-Halbfinale

02.06.19 | 17:05 Uhr

Alba Berlin hat gleich zu Beginn der Halbfinal-Serie den so wichtigen Auswärtssieg gefeiert: Die Basketballer gewannen mit 100:93 in Oldenburg und gehen damit in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Es war ein intensives Spiel - mit Spannung bis zum Schluss.

Jubel bei Alba Berlin: Zum Auftakt des Playoff-Halbfinals hat der Basketball-Bundesligist am Sonntagnachmittag in einer intensiven Begegnung mit 100:93 (46:44) in Oldenburg gewonnen. Damit nahmen die Berliner den Niedersachsen gleich im ersten Spiel ihren Heimvorteil - und liegen in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Nun haben sie bereits am Mittwoch (20:30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof die Chance, einen großen Schritt Richtung Endspiel zu machen.

Alba-Lauf nach der Pause

Dabei gelang Oldenburg am Sonntag der weitaus bessere Start. Nach drei Minuten führten die Niedersachsen mit sieben Punkten. Das 9:2 war vor allem auch ein Ergebnis der Berliner Wurfschwäche. Gerade aus der Distanz verfehlten die Versuche in der Anfangsphase (fast) ausnahmslos das Ziel. Doch Alba kämpfte sich nach und nach in die Partie. Es war ein enges Duell - gerade unter den Körben. Das Pausenergebnis war so ausgeglichen wie das Spiel: Mit einem hauchzarten Vorsprung von zwei Pünktchen lagen die Albatrosse vorne. Es stand 46:44. Nach der Pause konnten sich die Berliner zunächst leicht absetzen. Ein 11:2-Lauf sorgte - erstmals in der Begegnung - für eine zweistellige Führung. Nachhaltig beeindrucken ließen sich die Oldenburger davon jedoch nicht. Im Gegenteil: Zum Ende des dritten Viertels hatten sie das Spiel wieder gedreht und führten mit 73:72. Vor dem Schlussabschnitt schien somit alles möglich. Und die Albatrosse hatten das bessere Ende für sich. Das Team von Aito Garcia Reneses nutzte konsequent aus, dass Oldenburg Top-Spieler um Top-Spieler mit dem fünften Foul verlor - und konnte am Ende jubeln. Mehr in Kürze...

