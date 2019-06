Alba Berlin hat gegen Oldenburg mit 79:68 gewonnen - und damit in der Halbfinal-Serie die 2:0-Führung erzielt. Es war ein intensives Spiel, in dem die besten Offensiv-Teams der Liga lange nach ihrer Wurfform suchten. Nun fehlt Alba nur noch ein Erfolg zum Finaleinzug.

Das Finale ist für Alba Berlin ganz nah: Gegen Oldenburg gewannen die Albatrosse am Mittwochabend mit 79:68 (32:29) - und führen nun im Playoff-Halbfinale mit 2:0. In der Best-of-Five-Serie fehlt den Berlinern damit nur noch ein Sieg, um in die entscheidenden Spiele um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Die erste Chance haben sie am Sonntag (15 Uhr). Dann tritt Alba wieder in Oldenburg an. Spiel eins hatten sie dort mit 100:93 gewonnen.