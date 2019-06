Immer wieder liefen dicke Schweißperlen von Niels Giffeys Stirn. Um dann von der Nasenspitze des Alba-Kapitäns herunterzutropfen. Giffey und sein Team hatten sich am Mittwochabend gegen die Bayern verausgabt - schon wieder. Und doch nichts Zählbares geholt - schon wieder. Giffey ist nicht nur enttäuscht, sondern irgendwie auch erleichtert. "Ein bisschen Druck ist weg, wir können am Sonntag extrem befreit und mit unheimlicher Energie spielen", so Albas Kapitän. Weniger Druck hat sein Team vor dem dritten Finalspiel (23.06., 18 Uhr in München) in jedem Fall.