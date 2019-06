70:74 in München

Alba Berlin hat das erste Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft verloren. Die Berliner unterlagen in München mit 70:74 und sind am Mittwoch zu Hause bereits gefordert.

Diese Niederlage ist besonders bitter: Zum Auftakt der Finalserie um die Deutsche Basketball-Meisterschaft hat Alba Berlin beim FC Bayern München mit 70:74 (37:36) verloren. Die Berliner starteten souverän und lagen lange knapp in Führung, konnten aber in den Schlusssekunden auf einen Rückstand nicht mehr antworten.



Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) haben sie in der heimischen Arena am Ostabahnhof die Chance zum Ausgleich.