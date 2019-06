Zweites Spiel, zweite Niederlage: Alba Berlin kann sich nur noch wenig Hoffnungen auf den ersten deutschen Meistertitel seit 2008 machen. Die Berliner unterlagen zu Hause trotz gutem Start und stehen am Sonntag in München bereits mit dem Rücken zur Wand.

Alba Berlin hat in der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft den nächsten Dämpfer kassiert. Nach der knappen Niederlage im ersten Spiel in München ging auch die zweite Partie verloren. Durch die 77:82-Pleite steht es in der Best-of-Five-Serie bereits 0:2.

Alba Berlin hat das erste Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft verloren. Die Berliner unterlagen in München trotz langer Führung mit 70:74 - und sahen sich in der Schlussphase einigen umstrittenen Entscheidungen ausgesetzt.

Wie schon im ersten Spiel gelang den Berlinern der deutlich bessere Start: Mit 7:0 gingen sie angetrieben von über 14.000 Fans in Führung. Und im Gegensatz zum ersten Duell am Sonntag in München konnten sie ihren Vorsprung diesmal auch halten. Zwar kamen die Gäste zunächst wieder auf 7:9 heran. Doch die in rot spielenden Bayern taten sich schwer unter dem Korb. Mit 25:15 entschied Alba das erste Viertel für sich.

Doch so ging es nicht weiter. Alba leistete sich nun leichte Ballverluste, die Bayern wurden immer aggressiver. Beim 36:37 lagen die Berliner erstmals in der Partie zurück. Der deutsche Meister präsentierte sich nun abgezockt, nutze jede Chance. Die Führung wechselte jetzt ständig. Mit einer denkbar knappen Führung (46:45) ging es für das Team von Aito Garcia Reneses in die Kabine.