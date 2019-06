Bild: imago/Newspix

Mit Partnerin Margareta Kozuch - Erste Niederlage für Berlinerin Ludwig bei Beach-WM

30.06.19 | 22:58

Die Berlinerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch die erste Niederlage bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg kassiert. Zwei Tage nach dem umjubelten Auftaktsieg gegen das US-Duo Kelly Larsen/Emily Stockman verloren sie am Sonntagabend gegen die Brasilianerinnen Carol/Maria Antonelli mit 1:2 (21:13, 13:21, 11:15) - und müssen im dritten Gruppenspiel den Einzug in die K.o.-Runde sicher machen.

Die rund 6.000 Zuschauer auf dem Center Court des umgebauten Tennisstadions am Rothenbaum sahen zwar einen herausragenden ersten Satz der WM-Titelverteidigerin Ludwig und der Ex-Hallen-Spitzenspielerin Kozuch. Das Duo tritt erst seit sechs Monaten gemeinsam an - den Titel vor zwei Jahren gewann Ludwig noch an der Seite von Kira Walkenhorst. Mit der neuen Partnerin fehlt es noch an der Konstanz. So auch in diesem zweiten Gruppenspiel. Vor allem bei Kozuch schlichen sich zu viele Fehler und Unkonzentriertheiten ein.

Quotenplätze für Tokio

Für das entscheidende Duell gegen Außenseiter Nigeria setzen die beiden nun auch auf das Publikum. "Man ist zwar in eine Glocke, um sich voll zu fokussieren. Trotzdem nimmt man einen energetischen Schub mit", beschrieb die 32 Jahre alte Kozuch den Heimvorteil. Die K.o.-Phase startet am Mittwoch. Insgesamt geht es in Hamburg um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar (rund 880.000 Euro). Die Siegerteams erhalten je 60.000 Dollar, zudem sichern die Weltmeister ihrem Verband zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.