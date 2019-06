dpa/ Brakemeier/ Schuh) Audio: Inforadio | 20.06.2019 | 07:07 Uhr | Markus Streim | Bild: dpa/ Brakemeier/ Schuh)

Sportangebote in den Sommerferien - Mehr als nur Wasserspaß zwischen Müggelsee und Wannsee

21.06.19 | 14:25 Uhr

Surfen und Schwimmen - aber auch Programme für Allrounder. Mit den Ferien starten zahlreiche sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche - und das auch in und um Berlin. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Allrounder I : Zwischen Tanz und Ballkunst Drei Wochen sportliches Sommerprogramm. Von Turnen über Ballschule bis Tanz, für Kinder zwischen einem und acht Jahren und ihre Eltern. Das gibt's im Südwesten Berlins - in der Süd-Grundschule in Zehlendorf. Veranstalter ist der Verein Sportkinder Berlin. Er hat sich vor zwei Jahren gegründet, versteht sich als Bindeglied zwischen Kitas und Sportvereinen und will - wie er auf seinem Internetauftritt beschreibt - "durch Sport und Bewegung die Gesundheit, Bildung und Integration von Kindern fördern - unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft." Das Gute? Wer sich bisher noch nicht ums Ferienprogramm gekümmert hat, ist hier trotzdem noch absolut in der Zeit. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Kosten, Zeiten und Co.: Das Angebot ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die genauen Zeiten der verschiedenen Kurse sind der Website des Vereins [externer Link] zu entnehmen.

Allrounder II : Nichts, was es nicht gibt! Etwas anders sieht das beim Ferienprogramm "Bewegter Sommer" aus, das sich an Kinder im Grundschulalter zwischen sechs und zwölf Jahren richtet. Dort gibt es für die meisten Angebote bereits Online-Wartelisten, jedoch vereinzelt - je nach Ort und mit etwas Glück - auch noch freie Plätze. Veranstaltet werden die Camps, die über ganz Berlin verteilt sind, von der Sportjugend Berlin in Kooperation mit Sportvereinen und Einrichtungen der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ). Die Gruppengröße beträgt meist 20 Kinder. Das Angebot? Ist ein maximal bunter Mix und variiert von Verein zu Verein. So viel sei gesagt: Von Kung Fu über Fußball bis Kajak ist alles mit dabei. Kosten, Zeiten und Co.: Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 70 Euro pro Kind. berlinpass-Inhaber zahlen die Hälfte. In dem Beitrag beinhaltet ist die Tagesbetreuung über zwei Wochen - sprich: zehn Tage à acht Stunden, Fahrtkosten, Verpflegung. Weitere Informationen gibt es über die Sportjugend im Landessportbund Berlin - entweder telefonisch unter 030 30002 190 oder per Mail info@bewegter-sommer.de. Eine Anmeldung ist online möglich [externer Link].

Parkour : Ein Hindernis! Na und? Überall Mauern. Geländer. Enge. Was andere in der Großstadt manchmal nerven mag, ist für Parkour-Sportler die liebste Aufgabe. Hindernisse überwinden. Sieht spektakulär aus. Und ist es auch. Die Veranstalter betonen aber, dass es bei dem dreitägigen Intensivkurs für Kinder ab acht Jahren - ebenso wie in dem Sport allgemein - um viel mehr geht: Seine Grenzen kennenzulernen etwa, und sich gegenseitig zu unterstützen. Kosten, Zeiten und Co.: Es finden zwei Intensivkurse in den Sommerferien statt. Vom 24. bis zum 26. Juni und vom 29. bis zum 31. Juli. Das Programm dauert immer von 12 bis 16 Uhr. Die Kosten betragen 130 Euro. An Tag eins geht's los am Mehringdamm, danach wechseln die Orte. Alle genauen Informationen - vor allem auch zum Anmeldungsprozedere - gibt es auf der Website des Veranstalters ParkourOne [externer Link].

Surfen : Anfahren, Steuern, Kreuzen im Wind? Kein Problem! Die Aussichten für die nächsten Tage ausgecheckt? Dann ist eigentlich klar, dass es nur eines geben kann: Wasser, Wasser, Wasser! Und davon gibt's in Berlin bekanntlich reichlich. Besonders viel im Müggelsee, dem größten der deutschen Hauptstadt. Es ist zwar nicht der Atlantik, aber Windsurfen ist möglich - und zwar auch für Kinder. Die dortige Surf- und Segelschule vermittelt dem Nachwuchs spielerisch die Grundlagen mit Extra-Surfmaterial und Theorieheften. Voraussetzungen: Die Kinder müssen bereits schwimmen können und mindestens 25 Kilogramm wiegen. Kosten, Zeiten und Co.: Der Juniorkurs für Kinde bis 13 Jahre geht über vier mal drei Stunden und kostet 175 Euro. Die Schule liegt am Fürstenwalder Damm 838 und ist wie folgt erreichbar: www.surf-und-segelschule-mueggelsee.de [externer Link] oder telefonisch unter 030 648 15 80.

Skaten : Do it like Tony (Hawk)! Vom Berliner Stadtrand Buch führt der Weg im Bulli nach Brandenburg. Das Ziel? Bernau. An zwei Tagen bietet der Bucher Bürgerverein im Skatepark Rehberge Workshops an. Trainer inklusive - damit es mit den ersten coolen Tricks auf dem Board auch klappt. Das kann übrigens bei Bedarf ebenso wie die restliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Kosten, Zeiten und Co.: Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese läuft per E-Mail über familienzentrum@sehstern-ev.de oder telefonisch unter 030 94 79 56 91. Die Skatetage für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren finden am 24. und 25. Juni jeweils von 9.30 bis 14 Uhr statt.

Schwimmen : Planschen, Bahnen ziehen, auf Wiesen chillen! Die Sommerferienzeit ist bekanntlich Freibadzeit. Und zwar vom Sommerbad am Olympiastadion bis zur Wuhlheide überall in Berlin. 6,7 Millionen Besucher strömten 2018 in die Open-Air-Locations der Berliner Bäderbetriebe - eine Rekordmarke im Vergleich der letzten zehn Jahre. Der Tipp für alle jungen Schwimm-Fans bis 18 Jahre? Der Super-Ferien-Pass vom gemeinnützigen Verein JugendKulturService. Er kostet neun Euro und beinhaltet eine Badekarte für hundert Ferientage - aufs ganze Jahr gerechnet, also auch für Schwimmhallen. Der Eintritt ist damit frei - egal, wie oft es einen ins Freibad zieht. Und darauf beschränkt sich der Pass nicht. "380 Angebote für abwechslungsreiche und kreative Ferien - aufgeteilt in 200 Preisvorteile. Das sind Rabatte von fünfzig Prozent und mehr", sagt Gunnar Güldner vom JugendKulturService dem rbb.

Kosten, Zeiten und Co.: Die genauen Preise sind auf der Website der Bäderbetriebe [externer Link] aufgeführt. Der Super-Ferien-Pass ist für neun Euro in allen REWE-Märkten, vielen Einrichtungen der Berliner Bäderbetriebe und im Online-Shop des JugendKulturService [externer Link] erhältlich.

Hinweis: Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist es, einen möglichst breiten Querschnitt zu liefern - mit Blick auf die Sportarten, die Orte und die Preise, zu denen die Teilnahme möglich ist.

