Mitte Juni machte die Meldung die Runde, dass bei Fußballspielen in Berlin in der abgelaufenen Saison so viele Polizisten verletzt wurden wie nur einmal in den vergangenen zehn Jahren - wie der rbb nun erfuhr, lag das vor allem an einem Hertha-Fanmarsch. Von John Hennig

Mitte Juni wurde eine Meldung veröffentlicht, wonach gewalttätige Fußballfans in der abgelaufenen Saison in Berlin 88 Einsatzkräfte verletzt haben. Das ist die zweithöchste Zahl der vergangenen zehn Jahre, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber bezüglich gewaltbereiter Fußballfans hervorgeht, die auch dem rbb vorliegt.

Doch der Anstieg in der abgelaufenen Saison ist allein auf das Spiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen am letzten Bundesliga-Spieltag im Berliner Olympiastadion zurückzuführen, wie die Polizei auf Nachfrage von rbb|24 mitteilte. "Vor dem Spiel fand ein sogenannter Fanmarsch der Berliner Fans statt, bei dem Feuerwerkskörper gezündet und aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung 75 Einsatzkräfte verletzt wurden", so die Polizei. Rund 180 Polizistinnen und Polizisten waren an den Einsatzmaßnahmen rund um den sogenannten Fanmarsch beteiligt.

Im Umkehrschluss bedeutet die hohe Zahl an verletzten Einsatzkräfte beim Fanmarsch auch, dass es in der vergangenen Saison 13 verletzte Polizistinnen und Polizisten bei allen anderen Fußballspielen in Berlin gab - nämlich vier bei Hertha und neun bei Union. Das sind weniger als in den vergangenen zehn Jahren, als es - von einem Ausreißer 2014/15 abgesehen - zwischen 15 und 52 verletzte Einsatzkräfte gab. In der Statistik geht es nur um Spiele in Berlin, somit wird etwa die Auswärtspartie von Hertha in Dortmund, bei der es eine heftige Auseinandersetzung von Hertha-Fans mit der Polizei gab, nicht mit erfasst.



In der Ausnahmesaison wurden 151 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz bei Fußballspielen verletzt. Doch damals spielte letztmals die zweite Mannschaft von Union Berlin in der Regionalliga, und damit auch zwei brisante Lokalderbys gegen den BFC Dynamo. Seitdem es immer seltener zu direkten Duellen in einer Liga zwischen den drei großen, zuschauerstarken Berliner Klubs kam, sanken auch die Einträge in der umstrittenen Datei "Szenekunde Sport", die vor 2017 noch "Sportgewalt Berlin" hieß.