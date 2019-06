Covic spielte in der vergangenen Saison 21 Mal für Herthas U-23, seit März fiel der Sohn des künftigen Profitrainers Ante Covic wegen einer Knieverletzung aus. Bei den Profis kam er bislang noch nicht zum Einsatz. Covic ist laut Preetz "bereit für höhere Aufgaben als die Regionalliga. Er hat sich sehr gut entwickelt", so der Manager im "Kicker". Ob der Flügelspieler zu einem Zweit- oder Drittligisten wechseln wird, ist noch nicht bekannt.

Palko Dardai, Sohn von Herthas ehemaligem Profitrainer Pal Dardai, hat schon mehr vorzuweisen als Covic: Er lief insgesamt neun Mal in der Bundesliga auf, davon sieben Mal in der abgelaufenen Saison. Ebenfalls in der vergangenen Saison war er dreizehn Mal in der zweiten Hertha-Mannschaft in der Regionalliga im Einsatz.

Dardai gehört zu Herthas hoch gelobtem 1999er Jahrgang, der vor einem Jahr Deutscher A-Jugend Meister wurde. Bislang konnte sich von diesen Talenten einzig Mittelfeldspieler Arne Maier bei den Profis durchsetzen.

Mit der erhofften Spielpraxis bei einem anderen Verein sollen nun auch Covic und Dardai den nächsten Karriereschritt machen.