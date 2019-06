Vor Saisonbeginn war der Pole vom SC Freiburg nach Köpenick gewechselt. Bei Union war der 31-Jährige auf Anhieb die Nummer 1.

Gikiewicz kassierte in der Aufstiegssaison nur 33 Gegentreffer - die wenigsten der 2. Liga. Im Heimspiel gegen Heidenheim köpfte der Torhüter in der Nachspielzeit sogar das 1:1 für seine Eisernen. Auch in der Bundesliga soll Berlins Fußballer der Saison künftig Unions Kasten hüten.