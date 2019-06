Hertha BSC verkauft fast die Hälfte seiner Anteile an den Finanzinvestor Lars Windhorst. Der Deal soll zunächst 125 Millionen Euro in die Kassen des Klubs bringen. Möglich ist eventuell sogar noch mehr, vielleicht sogar das Doppelte. Professor Henning Vöpel ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und Experte für Sportökonomie.

Henning Vöpel: Da gibt es verschiedene Motive. Es gibt natürlich den reinen Rendite-Iinvestor, der mit seiner Investition Geld verdienen möchte - was im Fußball schwierig ist. Eine andere Möglichkeit: Fußball ist prädestiniert dafür, dass man über eine solche Investition Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht ist es auch ein sehr persönliches Motiv, weil man Fan ist und die Nähe zum Verein sucht. Es gibt also sehr unterschiedliche Motive. Für die Vereine ist es deshalb sehr wichtig, das Motiv zu kennen, damit man weiß, worauf man sich einlässt.

Ja. Anteile kann man eben nur einmal verkaufen und damit frisches Geld bekommen. Und wir wissen im Fußball, dass das Investitionsrisiko hoch ist. Sie müssen damit zwei, drei Spieler kaufen. Wenn die nicht funktionieren, ist das Geld quasi verbrannt und sie sind die Anteile los. Das heißt, Handlungsspielräume, die man heute nutzt, sind womöglich in Zukunft versperrt. Und es kann sein, dass man sich dann in Abhängigkeit von Personen, aber auch solche finanzieller Art begibt. Ein riskantes Manöver, weil natürlich die anderen Vereine auch etwas tun. Man braucht dieses Geld, aber das Risiko ist hoch, wenn man nicht den erhofften sportlichen Erfolg bekommt.

Das muss man wirklich hinterfragen. Auch als Verein. Was ist eigentlich das Motiv eines solchen Einstiegs? Natürlich steckt dahinter auch eine Menge Fantasie: Hertha ist ein Hauptstadtklub und da sieht man andere europäische Hauptstädte wie Madrid, Paris und London. Es sind immer Hauptstadtklubs, die ganz gut funktionieren. Aber das Risiko ist hoch. Es kann schief gehen, man begibt sich in Abhängigkeit, wenn man Anteile verkauft und die Handlungsspielräume werden in Zukunft noch geringer. Fußball ist ein volatiles Geschäft. Es gibt keine Garantie dafür, dass sie viel frisches Geld in gute Investitionen umsetzen können.

Die Kritik ist nachvollziehbar. Es geht - glaube ich - am Ende um Vertrauen in die Person des Investors und die Vereinsführung. Traut man denen zu, nachhaltig eine sportliche Entwicklung anzustoßen. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, hat man sofort das Gefühl, hier findet ein Ausverkauf von Tradition und Identität statt. Diese Ambivalenz ist ein Spagat, den man machen muss und der auch bei Hertha nicht neu oder exklusiv ist. Das gibt es bei allen Vereinen. Da muss man sehr sensibel umgehen, weil natürlich der Fan am Ende wahrscheinlich der wichtigste Stakeholder ist. Der Fan soll auch in zehn Jahren noch wiederkommen und ist nicht in zwei Jahren verschwunden, wie ein möglicher Investor.