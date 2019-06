Der Deutschland-Achter um den Berliner Steuermann Martin Sauer hat seine Siegesserie fortgesetzt und seinen EM-Titel erfolgreich verteidigt. Im Finale am Sonntag in Luzern wehrte das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) die Angriffe der Teams aus Großbritannien und den Niederlanden ab und ließ die Konkurrenten in einem spannenden Finish hinter sich. Damit ist die Crew seit den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 weiterhin ungeschlagen und sicherte sich den siebten EM-Triumph in Serie.