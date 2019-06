Unter den Profis hat sich bislang keiner der jüngsten Sieger etabliert. Noch - möchte man sagen. Und dennoch sticht ein Name aus der Liste heraus: Rudi Molleker. Der Berliner konnte 2017 sein Heimturnier gewinnen. Gerade ist er dabei, sich in der Weltrangliste der Männer hochzuarbeiten. Schon zwei Mal schaffte er es in diesem Jahr ins Hauptfeld eines Grand Slams.

"Es bietet sich keiner so an wie Rudi Molleker vor zwei Jahren", erklärt Bernd Warneck die Ausgangslage in diesem Jahr. "Santa Strombach hat bei den Mädchen Außenseiterchancen, sie gilt als eines der größten deutschen Talente. Julia Zhu vom SCC Berlin ist gerade Vize-Meisterin in der Kategorie U16 geworden. Bei den Jungen sind es zum Beispiel die Berliner Benito Sanchez Martinez und Nino Ehrenschneider. Die können weit kommen, wenn sie eine gute Auslosung und einen guten Lauf haben."