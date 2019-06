Trainer des Jahres wurde der Aufstiegstrainer von Lichtenberg 47, Uwe Lehmann. Zur Fußballerin der Saison wurde Monique Eichhorn, Torhüterin des 1. FC Union Berlin, gewählt. Sie setzte sich gegen ihre Teamkollegin Charleen Niesler durch. "In der kommenden Saison wollen wir unsere Titel im Pokal und in der Meisterschaft verteidigen und vielleicht gelingt uns auch endlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga", formulierte Eichhorn die Saisonziele für das kommende Jahr.

Als Berliner Profispieler der Saison wurde bereits Torhüter Rafal Gikiewicz vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin gewählt.