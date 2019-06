Bild: imago/Norbert Schmidt

Als Steffi Graf im Alter von drei Jahren zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand hält, ist schnell klar: Das Mädchen hat Talent. Durch ihren Ehrgeiz und die Unterstützung von Vater Peter feiert sie schnell Erfolge. Am 18. Oktober 1982 wird die damals 13-Jährige als Profispielerin bei der WTA (Women's Tennis Association) angemeldet. Graf klettert in der Weltrangliste nach oben und besiegt bei den German Open 1986 in Berlin schließlich zum ersten Mal die damalige Weltranglistenerste Martina Navratilova.