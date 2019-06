Der 1. FC Union Berlin verstärkt sich weiter für die Bundesliga: Am Sonntag gaben die Köpenicker die Verpflichtung des dänischen U21-Nationalstürmers Marcus Ingvartsen bekannt. Der 23-jährige kommt aus Belgien vom KRC Genk und unterschreibt für drei Jahre in Berlin.

Ingvartsen spielt vor allem als Mittelstürmer, kann aber auch im offensiven Mittelfeld spielen. Der Linksfuß ist 1,87 Meter groß und überzeugte in seinem Heimatland bereits in jungen Jahren. Mit 18 debütierte er für den FC Nordsjaelland in der ersten Liga und erzielte 30 Tore in 76 Spielen für seinen Jugendverein.

2017 wechselte Ingvartsen für 5 Millionen Euro nach Belgien zum KRC Genk, wo er in der abgelaufenen Saison nach einer Knieverletzung kaum noch zum Einsatz kam (7 Spiele, keines über 90 Minuten). Insgesamt gelangen ihm in Belgien 7 Tore in 38 Spielen. Angesichts seiner Ablöse galt der Däne deshalb in Genk als Fehleinkauf. Besser liest sich seine Bilanz in der dänischen U21-Nationalmannschaft, dort gelangen ihm in 28 Spielen 17 Tore. Am Montag trifft er mit seinem Team bei der U21-EM auf Deutschland (21 Uhr).