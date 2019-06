Schlüter war seit 2016 bei Energie Cottbus. Der Abwehrspieler kommt auf 106 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. Bei Cottbus laufen die Personalplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochdruck. Fest steht, dass Trainer Claus-Dieter Wollitz dem Klub auch weiterhin erhalten bleibt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird der 53-Jährige auch in der Regionalliga Nordost an der Seitenlinie stehen.

Bereits am 26. Juli startet die Regionalligasaison. Bis dahin müssen die Lausitzer ihren Kader nach Möglichkeit zusammen haben.