Von dort wechselte der Abwehrspieler zur vergangenen Saison zum Berliner AK, wo er in allen 34 Saisonspielen zum Einsatz kam und auch Energie-Trainer Wollitz auf sich aufmerksam machte: "Wir haben ihn in der abgelaufenen Saison mehrfach live beobachtet und für uns ins Auge gefasst. Der Berliner AK stellte zusammen mit dem Chemnitzer FC die beste Defensive der Liga und daran hat auch Jan einen großen Anteil" wird Energies Cheftrainer auf der Vereinshomepage zitiert.

Energie Cottbus hat einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag genommen, Jan Koch kommt vom künftigen Regionalliga-Konkurrenten Berliner AK. Der 23-jährige Bayer wurde in den Jugendmannschaften von Jahn Regensburg, dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth ausgebildet, für den Chemnitzer FC lief Koch in der 3. Liga auf.

Koch soll wohl auch die Lücke schließen, die José-Junior Matuwila in Energies Abwehr hinterlassen wird. Auf seiner Facebook-Seite kündigte der Deutsch-Angolaner seinen Abschied aus der Lausitz an: "Nach 3 wunderbaren Jahren in Cottbus ist der Tag gekommen an dem ich 'Tschüss' sagen muss, es war eine schwere Entscheidung die ich getroffen habe, da ich dem Verein sehr viel zu verdanken hab." Wohin Matuwila wechseln wird, ist noch nicht bekannt.