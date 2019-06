Was Popeye schon immer wusste, ist nun auch wissenschaftlich belegt: Eine Humanstudie an der Freien Universität Berlin hat - unterstützt von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) - erstmals eine Leistungssteigerung durch eine in Spinat enthaltene Substanz nachgewiesen. Demnach führt der Stoff Ecdysteron in Verbindung mit Training zu einem deutlichen Kraftzuwachs. Darüber berichteten am Dienstag ARD-Radio-Recherche Sport und Arte.