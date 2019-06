Bild: imago/Camera 4

Trainingsstart am 2. August - Eisbären absolvieren in der Vorbereitung acht Testspiele

20.06.19 | 18:35

Die Eisbären Berlin starten am 2. August mit dem ersten gemeinsamen Training in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Die Einheit soll ab 17 Uhr im Wellblechpalast stattfinden, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Im Wellblechpalast gegen HC Dynamo Pardubice

Das erste Testspiel wird der traditionelle Vergleich mit Kooperationspartner Lausitzer Füchse am 11. August in Weißwasser sein. Die einzige Vorbereitungspartie auf heimischem Eis findet am 30. August im Wellblechpalast gegen den tschechischen Extraligisten HC Dynamo Pardubice statt. Insgesamt wird der Hauptstadtclub acht Testspiele in der Vorbereitung auf die am 13. September beginnende 26. DEL-Spielzeit bestreiten. Voraussichtlich nur einmal ist in den Grizzlys Wolfsburg am 1. September in Halle/Saale ein DEL-Club der Gegner.

Großer Umbruch

Die Partien werden erste Rückschlüsse zulassen, was von den Eisbären in der neuen Spielzeit zu erwarten ist. Nach einer enttäuschenden Saison mit Platz neun nach der Hauptrunde und dem Viertelfinal-Aus gegen München hat ein großer Umbruch stattgefunden. Der neue Trainer Serge Aubin will nun wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen, in denen die Berliner für ihre angriffslustige Spielweise bekannt waren - und dabei ganz bewusst auch Nachwuchsspielern eine Chance geben. "Ich habe eine klare Vision, wie die Mannschaft spielen soll: Wir wollen einen Stil spielen, der schnell und dynamisch ist", hatte der Kanadier bei seiner offiziellen Vorstellung Anfang Mai gesagt - und: "Wir wollen die Leidenschaft aufs Eis bringen, die unsere Fans für das Spiel haben." Zu konkreten Saisonzielen äußerte sich der 44-jährige Kanadier damals noch nicht.

Termine im Detail 2. August, 17:00 Uhr: Trainingsauftakt 11. August, 16:00 Uhr: Lausitzer Füchse (Eisarena Weißwasser) 17. August, 20:00 Uhr: SC Bern (Halbfinale des Dolomitencups / Würtharena in Neumarkt) 18. August, 16 oder 20 Uhr: Augsburger Panther oder Valerenga Oslo (Spiel um Platz 3 oder Finale des Dolomitencups / Würtharena in Neumarkt) 23. August, 19:30 Uhr: Vienna Capitals (Erste Bank Arena, Wien)



25. August, 16:00 Uhr: Mountfield HK (ČPP Aréna, Hradec Kralove) 30. August, 19:30 Uhr: HC Dynamo Pardubice (Wellblechpalast, Sportforum Berlin)



1. September, 15:00 Uhr: Grizzlys Wolfsburg (Sparkassen-Eisdom, Halle/Saale)



7. September, 19:00 Uhr: HC Dynamo Pardubice (Čez Aréna, Pardubice) 13. September: Start der 26. DEL-Saison