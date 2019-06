Zu Beginn der Veranstaltung am Freitagabend im Stadion der Freundschaft hatten die Mitglieder von Energie Cottbus darüber abgestimmt, ob einzelne Medien im Stadion bleiben dürften oder nicht. Die Reporter des rbb mussten daraufhin die Mitgliederversammlung verlassen. Aus Solidarität verließen auch die Journalisten der "Lausitzer Rundschau" das Stadion und veröffentlichen in ihrer Samstagsausgabe eine teilweise weiße Seite.

Dass (Fußball-)Vereine ihre Mitgliederversammlung oder Teile davon unter Ausschluß der Medien abhalten, ist nichts Außergewöhnliches und in der Satzung üblicherweise verankert, auch bei Energie Cottbus. Die Landespressekonferenz Brandenburg kritisierte nun aber die Auswahl zwischen einzelnen Medienhäusern oder Journalisten. "Zwar ist es jedem Verein freigestellt, ob er eine Mitgliederversammlung öffentlich oder nicht-öffentlich durchführt", hieß es laut dpa in der schriftlichen Mitteilung am Samstag. "Ein Ausschluss einzelner Kollegen von der Berichterstattung ist aber inakzeptabel und ein Eingriff in die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung. Gerade ein Sportverein, der durchaus auch von öffentlichen Mitteln profitiert, sollte die grundgesetzlich garantierten Aufgaben der Presse respektieren."

Auch die "Lausitzer Rundschau" [externer Link] bewertete das Vorgehen des Vereins negativ. "So zu selektieren ist unüblich und unprofessionell. Die kleinkarierte Abstimmung ist eines angesehenen Clubs unwürdig", kommentierte Oliver Haustein-Teßmer, Chefredakteur der "Lausitzer Rundschau". "Etwas anderes wäre es, wenn alle Medienvertreter zeitweise oder ganz nach draußen gebeten worden wären. Dann müssten es Journalisten respektieren, dass der Verein nicht öffentlich diskutieren möchte." So seien aber "die Regeln des Anstands gegenüber der Öffentlichkeit" gravierend verletzt worden.

Der FC Energie Cottbus ging in seiner Pressemitteilung [externer Link] am Samstagnachmittag nicht auf den Vorwurf der Unterscheidung zwischen den einzelnen Medienvertretern ein. Stattdessen verwies der Verein auf seine Satzung, in der es heißt, dass die Mitgliederversammlung in "nicht öffentlicher Sitzung" tagt und über die Zulassung von Gästen von der Versammlung entschieden wird.

"Die entsprechende Abstimmung über die Zulassung von Gästen wurde, wie in der Tagesordnung vorgesehen, durch die Versammlungsleitung durchgeführt", so Fahle in der Vereinsmitteilung. "Hierbei fiel das Votum gegenüber den anwesenden Vertretern des rbb mit großer Mehrheit ablehnend aus."



Fahle erklärte, dass die Vereinsverantwortlichen im Vorfeld keine Probleme mit der Anwesenheit von Journalisten gehabt hätten, verwies aber auf die Entscheidung der Mitglieder: "Letztlich ist für uns das satzungskonforme Votum der Vereinsmitglieder bindend und durch alle zu akzeptieren."



Sendung: rbb UM6, 15.06.2019