Der Fußballverein Energie Cottbus bekommt voraussichtlich keine finanzielle Unterstützung von der Kommune für die Betriebskosten des Stadions der Freundschaft. In einer Pressemitteilung der Stadt Cottbus hieß es am Mittwoch, man wolle lieber einen konsequenten Kurs der Konsolidierung des kommunalen Haushaltes und der Entschuldung fahren. "Damit sind nach derzeitigem Stand keine Mittel frei für neue freiwillige Leistungen im Rahmen des Haushaltes", teilte die Stadt mit. Energie-Präsident Werner Fahle hatte zuvor die Hoffnung auf Gelder von der Stadt geäußert.

Fahle hatte am Montag dem rbb mitgeteilt, dass er sich einen jährlichen Investitions- und Unterhaltzuschuss von 500.000 Euro wünsche. "Wenn ich nach Jena oder Kiel schaue - dass dort mit Hilfe von Land und Kommunen Stadien saniert oder neu gebaut werden - dann muss das auch in Cottbus und Brandenburg möglich sein", sagte der Energie-Präsident.



Die Stadtverwaltung kenne die schwierige wirtschaftliche und sportliche Situation des in die Regionalliga Nordost abgestiegenen Vereins. Daher biete der Oberbürgermeister Holger Kelch der Vereinsführung an, "über die Situation zu sprechen und etwaige Lösungsmodelle auszuloten", hieß es. Kelch war auf Nachfrage von rbb|24 am Donnerstag nicht zu erreichen.