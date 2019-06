Die Berlinerin Lisa Unruh wird bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele in Minsk am Freitag die deutsche Fahne tragen. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) auf seiner 107. Sitzung in Berlin. Unruh ist Bogenschützin und gewann bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 die Silbermedaille.