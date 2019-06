Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb verpasst. Das Trio des Deutschen Schützenbundes (DSB), in dem mit Fahnenträgerin Lisa Unruh und Elena Richter gleich zwei Berlinerinnen vertreten waren, verlor am Samstagmittag das Duell um Platz drei gegen Dänemark mit 4:5.

Der vierte Rang sorgte für Enttäuschung. "Es war knapp. Und wir sind definitiv unter unseren Möglichkeiten geblieben", sagte Richter. Die 29-Jährige und ihre Teamkolleginnen hatten zudem mit den Folgen einer Logistik-Panne zu kämpfen. Auf dem Hinflug nach Minsk am Mittwoch waren sämtliche Waffen sowie weiteres Gepäck auf deutschem Boden geblieben. Die große Menge an Sportgeräten hatte nicht in den Frachtraum des Flugzeug gepasst.

Die Atheletinnen mussten deshalb an den ersten beiden Tagen in Weißrussland zunächst mit Leihbögen antreten - ein nicht zu unterschätzendes Handicap. Zwar hatten sie in der Teamkonkurrenz am Samstag wieder ihre eigenen Waffen zur Verfügung, die Nachwehen des Chaos waren aber dennoch weiterhin spürbar. "Ich hatte aber Schwierigkeiten, das Schießgefühl wieder zu bekommen", sagte Richter. Zum Auftakt des Wettbewerbs hatte das deutsche Trio mit 6:0 gegen Italien gewonnen, es folgte im Halbfinale eine 1:5-Niederlage gegen die Gastgeberinnen.