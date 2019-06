Die deutschen Fußball-Frauen haben Nigeria am Samstagabend mit 3:0 (2:0) besiegt - und stehen damit im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zeigte vor 17.988 Zuschauern im Stade des Alpes in Grenoble eine souveräne Vorstellung. Die Ex-Potsdamerin Svenja Huth, die zum VfL Wolfsburg wechselt, spielte die kompletten 90 Minuten. Ihre ehemalige Vereinskollegin Johanna Elsig muss hingegen weiterhin auf ihre ersten Einsatzminuten bei der WM warten.

Kapitänin Alexandra Popp erzielte in ihrem 100. Länderspiel in der 20. Minute die Führung. Nach einer Ecke von Lina Magull traf sie per Kopf. Bis das DFB-Team endgültig jubeln konnte, dauerte es jedoch einige Minuten - der Treffer wurde per Videobeweis überprüft. Im Mittelpunkt: Svenja Huth und die Frage, ob sie in Abseitsposition die nigerianische Torhüterin behindert hatte. Am Ende entschied sich die japanische Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita nach ausführlicher Ansicht der Bilder, den Treffer zu geben.

Nur sieben Minuten später legte Sara Däbritz per Foulelfmeter nach. Nach der Pause beschränkte sich das deutsche Team bei hochsommerlichen Temperaturen meist auf das Nötigste, spielte ihre Kontermöglichkeiten zu schlecht aus - bis Lea Schüller in der Schlussphase die Entscheidung gelang (82.). Die DFB-Frauen treffen nun in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Rennes auf den Sieger der Partie Schweden gegen Kanada, der am Montag in Paris ermittelt wird.