Streit um neuen Sponsor - Union-Sprecher: Bratwurst und Bier verkaufen reicht nicht

18.06.19 | 16:55 Uhr

Ein Immobilien-Unternehmen als neuer Hauptsponsor verärgert derzeit die Fans des 1. FC Union Berlin. Sie sehen die Werte des Vereins gefährdet. Nach der teils heftigen Kritik äußert sich nun Pressesprecher Christian Arbeit.

Gerade einmal drei Wochen nach dem Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Union Berlin sind viele Fans des Vereins verärgert. Der Grund: der neue Hauptsponsor. Mit "Aroundtown" prangt ab der kommenden Saison das Logo eines luxemburgischen Immobilien-Unternehmens auf den Trikots der Spieler.



Das Unternehmen kauft und verwaltet vor allem Gewerbeimmobilien. Es ist aber auch mit 39 Prozent an der Wohnimmobilien-Gesellschaft "Grand City Properties" beteiligt, das bereits seit zwei Jahren den Nachwuchs der Berliner unterstützt. Bundesweit gehören dem Unternehmen etwa 84.000 Wohnungen (Stand Ende März 2019). 7.500 davon befinden sich in Berlin, rund ein Drittel sollen im Einzugsgebiet der Unioner, also in Treptow-Köpenick liegen. Zweitgrößter Aktionär bei "Aroundtown" ist der umstrittene Vermögensverwalter Blackrock.

Mehr als nur Bratwurst und Bier verkaufen

"Das ist ein Problem für einen Verein, der sich eigentlich gegen Kommerz ausspricht", hatte Ex-Union-Manager Christian Beeck im "Tagesspiegel" [externer Link] am Montag kritisiert. Union-Pressesprecher Christian Arbeit äußerte sich am Dienstagmorgen im rbb zur Diskussion um den neuen Geldgeber. "Am Ende nehmen wir an einem Wettbewerb teil, der hochkommerzialisiert ist. Da machen wir uns nichts vor. Die Organisation 1. FC Union Berlin versucht, sich im Profifußball zu behaupten. Und das macht man nicht nur, indem man Bratwurst und Bier verkauft", so Arbeit auf Radioeins.

Union habe unter den 18 Bundesligisten die zweitwenigstens Fernsehgelder und die zweitgeringsten Erträge aus dem Stadionbetrieb. Zudem wurden die Eintrittspreise trotz des Bundesliga-Aufstiegs nicht erhöht. "Wir erzählen seit Jahren, dass wir investieren, den Etat erhöhen, in die Top 20 des Wettbewerbs wollen. Natürlich sind wir kommerziell, natürlich finden hier auf dieser Tribüne [im Stadion An der Alten Försterei, Anm. d. Red.] Veranstaltungen statt. Das sind Veranstaltungen, mit denen wir Geld verdienen", so Arbeit.

Wahl des Sponsors eine "bemerkenswert instinktlose Entscheidung"

Dass der neue Hauptsponsor, der pro Saison 1,5 Millionen Euro in die Kassen der Köpenicker pumpen soll, ausgerechnet mit Immobilien sein Geld verdient, verärgert viele Fans. Noch dazu in Berlin, wo sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt immer mehr zuspitzt. Auf dem Union-Blog "Textilvergehen" wird die Wahl des Sponsors als "bemerkenswert instinktlose Entscheidung" bezeichnet. Die Anhänger ärgert vor allem, dass das Unternehmen nicht mit den Werten des Vereins zusammenpasse. Unter dem Hashtag #notmyhauptsponsor machen sie auf Twitter ihrem Ärger Luft.



"Wir lassen keine Zeppeline durch unser Stadion fliegen"

"Wir verzichten auf sehr viel. Und das machen wir auch sehr bewusst", erklärt Christian Arbeit. "Wir lassen keine Zeppeline durch unser Stadion fliegen, wir präsentieren keine Ecken während des Spiels, wir veranstalten keine Show. Wir versuchen, die Leute beim Spiel in Ruhe zu lassen. Aber wir müssen die Einnahmen anderswo erzielen und da verlassen wir uns auf Partner, die unseren Weg respektieren. Und das ist schwierig genug."

