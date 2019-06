Der 1. FC Union Berlin hat seinen Kader für die erste Bundesliga-Saison weiter verstärkt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechselt Robert Andrich vom 1. FC Heidenheim in die Hauptstadt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre, der auch für die 2. Liga gültig ist. Andrich ist gebürtiger Potsdamer und durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Hertha BSC.

"Mit Union in der Bundesliga zu spielen, ist ein Traum", sagte Andrich. "Ich freue mich sehr darauf, nach Berlin zurückzukehren und gemeinsam mit dem Verein den nächsten großen Schritt gehen. Deutschlands Top-Liga wird eine große Herausforderung, die ich zusammen mit meinen Teamkollegen gerne annehme."

"Mit Robert Andrich haben wir einen Mittelfeldallrounder verpflichtet, der in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Er ist im Zentrum zuhause und kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Ich bin sicher, dass er auch den Sprung in die Bundesliga schaffen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen kann", kommentierte Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert die Verpflichtung.