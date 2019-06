Die zweite Mannschaft von Hertha BSC startet am Donnerstag in die Vorbereitung - und das mit neuem Trainer: Andreas "Zecke" Neuendorf beerbt den künftigen Chefcoach Ante Covic. Ein Gespräch über Jugendarbeit, Anerkennung - und den plantschenden Dardai.

Ich sitze ja nicht in einem Gremium, in dem das bestimmt wird. Aber Fakt ist: Der Verein hat wieder den Mut, einen aus den eigenen Reihen auf die Bank hinzusetzen. Ante hat über viele Jahre im Verein gezeigt, dass er ein wahrer Herthaner ist. Er war daran beteiligt, den jungen Spielern eine Chance zu geben. Und er lebt für sie.

Also ist es eine gute Wahl: Eigengewächs statt großer Name?

Andreas Neuendorf: (lacht) Erst einmal bräuchte ich ja eine Lizenz dafür - den Fußballlehrer. Die habe ich nicht. Da ich dieses Jahr nicht für die Ausbildung angemeldet bin, wäre ich frühestens in zwei Jahren so weit. Und wenn man nach der Statistik geht, ist Pal Dardai als U15-Trainer Chef geworden. Ante Covic kommt aus der U23 auf den Posten. Also wäre als nächstes ein Coach aus der U17 oder U19 dran. Aber Spaß beiseite. Das ist jetzt nullkommanull meine Ambition. Ich bin erst einmal froh, dass wir wieder einen Trainer aus dem eigenen Stall in der Bundesliga haben. Der Verein sagt immer, er wolle nicht nur Spieler, sondern auch Trainer ausbilden. Dem wird er damit wieder gerecht.

Ich mache ja jetzt schon einige Jahre in der Jugend als Ausbilder meinen Job. Der Vorschlag kam aus dem Verein. Wir haben uns darüber unterhalten. Und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass ich der geeignetste Kandidat dafür bin - und damit den nächsten Schritt machen soll. Wir haben ja alle keine Verträge, die speziell auf eine Mannschaft zugeschnitten sind. Ich bin Großfeldtrainer - das fängt an bei der U14 und endet eben bei der U23. Wäre es eine andere Konstellation gewesen und Ante wäre nicht Cheftrainer geworden, hätte ich in der nächsten Saison sicher wieder eine Jugendmannschaft trainiert. So gab es viele Verschiebungen. Eben auch bei mir.

Aber dass der Verein gerade Sie auswählt, muss Ihnen doch auch eine große Wertschätzung zeigen, oder?

Wertschätzung bekommen wir in unserem Ausbilderteam in der Akademie oft genug. Wir sind in regem Austausch. Welche U-Mannschaft ich trainiere, ist mir nicht das Wichtigste. Ich hatte riesige Freude bei der U15 mit vielen internationalen Top-Turnieren. Wir waren sehr erfolgreich. Genauso wie auch in der U17. Ich konnte viele echte Talente begleiten. Die Aufgabe mit der U23 ist jetzt im Männerbereich angesiedelt. Der ist für mich kein unbekanntes Pflaster. Ich habe ja am Ende meiner Karriere auch selbst vier Jahre in der U23 mitgewirkt. Und als Trainer habe ich auch schon den BFC Preussen betreut.

Wie gut kennen Sie Ihr neues Team schon?

Wir haben in unserem Kabinentrakt alle Mannschaften Tür an Tür nebeneinander - und es sind Glastüren. Wir haben einen Gang und einen Hof. Es gibt viele Projekte, in denen alle Teams gemeinsam etwas machen. Man läuft sich also zwangsläufig über den Weg. Die meisten Jungs kenne ich auch persönlich aus den letzten Jugendjahren. Mir sind sie also nicht fremd. Zwar habe ich noch keinen von ihnen selbst trainiert, aber das ist egal. Sie haben ein Ziel: Sie wollen schnellstmöglich in die Bundesliga kommen. Und mein Aufgabengebiet ist es, sie dahin zu begleiten.

Wie groß ist die Vorfreude auf den Trainingsauftakt?

Es ist jetzt keine große Anspannung, dass es endlich losgeht. Wir haben vor ein paar Tagen erst unsere Saison mit der U17 beendet. Jetzt fängt die U23 direkt an. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das Training erst in zwei Wochen gestartet wäre. Von daher hält sich meine Freude ein bisschen in Grenzen. (lacht)