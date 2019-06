Arne Maier ist rechtzeitig wieder fit für die U21-EM in Italien und San Marino: Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC traf in einem nicht-öffentlichen Test gegen Polen über vier Mal 30 Minuten zum 1:0 (30. Minute) für seine Mannschaft. Die deutsche Nachwuchs-Auswahl setzte sich am Ende mit 3:2 gegen Polen durch. Die anderen beiden Tore beim Spiel im Traininglsager in Südtirol erzielte der Freiburger Luca Waldschmidt (72./113. Minute).

Arne Maier hatte bis zuletzt mit einer Innenbandbandverletzung zu kämpfen. Mittlerweile sei er aber wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen, erklärte der 20-Jährige Berliner.