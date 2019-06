Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin lehnt ein Derby gegen Hertha BSC zum Jubiläum des Mauerfalls am 9. November ab. Das gaben die Eisernen am Freitag über Twitter bekannt. Dort heißt es: "Uns ist der Gedenktag zum Mauerfall zu wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen". Eine offizielle Mitteilung hat der Verein noch nicht veröffentlicht.

Am Donnerstag hatte Hertha BSC mit dem Vorschlag, das Berlin-Derby in der kommenden Bundesliga-Saison am 30. Jubiläum des Mauerfalls zu spielen, für viele Diskussionen gesorgt. Die Charlottenburger hatten Interesse bekundet, das erstmalige Derby in der Bundesliga gegen Union Berlin am 9. November zu spielen. Diesen Wunsch hat der Verein bereits an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) herangetragen. Am Ende kommt es auf die DFL an, die die Spiele in der Bundesliga terminiert. Zwar können die Vereine Wünsche und Vorschläge äußern, bestimmen aber nicht über die Ansetzungen ihrer Spiele.