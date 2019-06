Turnier in Italien und San Marino

Die Hertha-Profis Arne Maier und Maximilian Mittelstädt stehen im deutschen U21-Kader für die Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagmorgen bekannt.

Arne Maier laboriert zwar immer noch an einer Innenbandverletzung, befindet sich nach Angaben des DFB aber im Zeitplan seiner Reha und soll für das Turnier zur Verfügung stehen. "Ich habe in Berlin schon zwei Wochen trainiert, bei der Nationalmannschaft jetzt noch eine Woche. Ich glaube, ich bin schon bei über 50 Prozent", zeigte sich Maier am Donnerstag zuversichtlich.