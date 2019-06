Der 1. FC Union Berlin hebt die Ticketpreise für die kommende Saison trotz des Aufstiegs in die Bundesliga nicht an. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, bleiben die Preise auch in der ersten Bundesligasaison der Köpenicker wie bisher. Demnach kostet die günstigste Stehplatz-Dauerkarte für Vereinsmitglieder 153 Euro, das teuerste Sitzplatzticket liegt bei 646 Euro.

Der Dauerkartenverkauf für die insgesamt nur gut 22.000 Zuschauer fassende Arena An der Alten Försterei im Südosten Berlins startet am kommenden Dienstag.