Bild: imago images / Matthias Koch

Zeitungsinterview mit Dirk Zingler - Union-Präsident: Berlin-Derby am 9. November "absurd"

22.06.19 | 14:13

Dirk Zingler, Präsident des Bundesliga-Aufsteigers Union Berlin, hat sich mit deutlichen Worten gegen ein Derby gegen Hertha BSC am 9. November zum 30. Jubiläum des Mauerfalls ausgesprochen - und damit die Ablehnung des Vorschlags durch die Köpenicker erneut bekräftigt. "Ehrlich gesagt, verstehe ich den Wunsch nicht. Für mich ist das ein Derby, das steht für Rivalität, für Abgrenzung. Und für Fußball-Klassenkampf in der Stadt", sagte er einem Interview mit der "Berliner Zeitung", das in der Samstagsausgabe erschien.

Zingler betonte weiter, er finde es absurd, "diesem Spiel eine Art Freundschaftsspielcharakter zu geben, nach dem Motto: Wir spielen jetzt hier einen auf deutsche Einheit." Er wisse nicht, wie man auf so eine Idee komme. Hertha BSC hatte diese Anfang Juli hervorgebracht - und damit für große Diskussionen gesorgt. Zunächst hatte es gehießen, der Club habe die Ansetzung am 9. November bereits bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) als Wunsch hinterlegt. Das bestritten die Charlottenburger später jedoch wieder. Union hatte von Beginn an Unverständnis über diesen Vorschlag geäußert. Einen Tag nach dem Bekanntwerden reagierten die Eisernen via Twitter - und verkündeten dort kurz und knapp: "Uns ist der Gedenktag zum #Mauerfall zu wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen."

Umstrittenen Hauptsponsor verteidigt

Zingler äußerte sich in dem Interview auch zu einem zweiten Streitthema - dem in der Fanszene umstrittenen neuen Union-Hauptsponsor Aroundtown SA. "Wir haben unserem Partner Aroundtown nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil, wir sind stolz, dass wir sie an unserer Seite haben", sagte er - und: "Das ist ein milliardenschweres MDax-Unternehmen. Vor zehn Jahren hätte sich doch in Berlin noch jeder darüber gefreut, wenn Union so einen Partner gehabt hätte."