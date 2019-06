Investor Lars Windhorst steigt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor Holding bei Hertha BSC ein. Der Verein bestätigte die Zusammenarbeit mit dem Investor am Donnerstagnachmittag auf seiner Homepage. Demnach erwirbt Windhorsts Firma 37,5 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, der Profi-Abteilung des Vereins. Dafür zahlt Tennor insgesamt 125 Millionen Euro. Der "Spiegel" hatte zuerst über den Deal berichtet.

Lars Windhorst ist eine schillernde Figur in der Investorenszene. Schon mit 16, Anfang der 1990er Jahre, hat er mehrere Start-ups gegründet. Damals galt er als Shootingstar der deutschen Wirtschaft. 2002 ging allerdings seine wichtigste Firma, Windhorst Electronics, pleite, und er geriet als gescheiterter Held in die Schlagzeilen.

Bei Hertha BSC sah Windhorst nach eigenen Angaben eine "stabile Zahlenbasis" - er will langfristig mit dem Bundesligisten zusammenarbeiten. "Wir sehen es als langfristiges und viel versprechendes Engagement", wird der Investor in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Für mich persönlich ist es außerdem eine große Freude, einen Beitrag zur wirtschaftlichen Zukunft dieses großartigen Vereins in Berlin leisten zu können."

Das Geld aus dem Deal könnte Hertha auch für Spielerkäufe nutzen - laut dem Bericht des "Spiegel" soll sogar ein Großteil der 125 Millionen Euro dafür verwendet werden. "Das erhöht unsere Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen", wird Hertha-Manager Michael Preetz im Artikel zitiert. In der Pressemitteilung des Vereins ist neben Investitionen in den sportlichen Bereich allerdings auch von einer "umfangreichen Rückführung von Verbindlichkeiten" die Rede, sowie von "Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung".