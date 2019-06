Neue Liga, neuer Hauptsponsor für Union Berlin: Die Köpenicker gehen mit dem Logo des Immobilienunternehmens Aroundtown SA auf der Brust in die Premierensaison in der Bundesliga. Das teilte der Verein am Freitag mit. Unbekannt ist die Firma bei den Köpenickern nicht: Die Unternehmenstochter Grand City Properties unterstützt bereits seit 2017 die Nachwuchsabteilung und war als Trikotsponsor im Juniorenbereich vertreten.