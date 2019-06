Torhüter wechselt in die Schweiz

Torhüter Jonathan Klinsmann verlässt Hertha BSC nach zwei Jahren. Der 22-Jährige wechselt zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. "Nach meinen beiden Ausbildungsjahren bei Hertha, die mich enorm weitergebracht haben, sind meine Ziele klar definiert: Ich will dem FC St. Gallen helfen, die Euro League zu erreichen. Und ich will so schnell als möglich Stammtorhüter werden", sagte der Sohn des einstigen Weltmeisters Jürgen Klinsmann.