Nach zahlreichen Neuverpflichtungen in der Offensive hat Union Berlin eines seiner Talente verliehen: Berkan Taz wechselt für ein Jahr zu Regionalligist Energie Cottbus und soll Spielpraxis sammeln. In der Lausitz verspricht man sich einiges vom 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler.

Taz, der seit der A-Jugend für Union Berlin spielt, kam in der vergangenen Saison zu seinem Zweitliga-Debüt. Mehr als die 12 Minuten am 20. Spieltag gegen St. Pauli stehen für den gebürtigen Berliner im Profibereich aber noch nicht zu Buche, meist schaffte der Nachwuchsspieler es gar nicht in den Kader von Trainer Urs Fischer. In Cottbus soll er nun erste Erfahrungen im Profibereich sammeln. Bei Bundesliga-Aufsteiger Union steht Berkan Taz noch bis 2021 unter Vertrag.



"Für mich ist Cottbus der logische nächste Schritt in meiner Entwicklung", sagte Taz selbst in der Vereinsmitteilung. "Es ist wichtig für mich, regelmäßig auf dem Platz zu stehen, Erfahrungen zu sammeln und mich fortlaufend zu entwickeln. In den persönlichen Gesprächen hat mich Pele Wollitz davon überzeugt, dass Energie Cottbus mir genau diese Chance bietet."