Bundesliga-Spielplan veröffentlicht - Hertha startet gegen Bayern, Union gegen Leipzig

28.06.19 | 13:27 Uhr

Der Bundesligaspielplan bringt Hertha und Union mit Meister Bayern und RB Leipzig sehr schwere Auftaktgegner. Das erste Bundesliga-Derby zwischen den beiden Berliner Vereinen findet im November in Köpenick statt.



Gleich zwei Topspiele erwarten die Berliner Teams zu Beginn der Fußball-Bundesliga: Hertha BSC eröffnet die Saison bei Meister Bayern München, Union Berlin startet mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in seine erste Bundesligasaison. Das Berliner Derby findet am ersten Novemberwochenende statt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte die kompletten Spielpläne der Bundesliga [externer Link] und 2. Bundesliga am Freitagmittag.



Hartes Startprogramm für Union

Aufsteiger Union Berlin bekommt also zum Bundesligastart genau den Gegner, den sich die Köpenicker zuvor öffentlich nicht gewünscht hatten. Und auch nach der Bundesliga-Premiere gegen den Dritten der abgeschlossenen Saison geht es hart weiter für Union: An den ersten fünf Spieltagen treffen die Eisernen auch noch auf die Spitzenteams Borussia Dortmund (3. Spieltag) und Bayer Leverkusen (5. Spieltag), damit treten sie direkt gegen drei der vier besten Teams des Vorjahres an. Außerdem trifft Union zum Start auf Augsburg (2. Spieltag) und Bremen (4. Spieltag). Auf Hertha warten dagegen nach dem Highlight zum Auftakt bei Meister Bayern machbarere Aufgaben. Mit Wolfsburg, Schalke, Mainz und Paderborn (in dieser Reihenfolge) bekommt es das Team von Ante Covic zu tun. Allerdings müssen die Charlottenburger insgesamt gleich drei Mal auswärts ran - in München, auf Schalke und in Mainz.



Berliner Derby zuerst in Köpenick

Das erste Berliner Derby zwischen Union und Hertha findet am 10. Spieltag (1.-3. November) im Stadion an der Alten Försterei statt, das Rückspiel steigt dann Ende März am 27. Spieltag im Olympiastadion. Es wird das erste Berliner Stadtduell in der Bundesliga seit 42 Jahren sein. Damals trafen Hertha BSC und Tennis Borussia in der Bundesliga aufeinander. Hertha und Union traten bisher erst vier Mal in Pflichtspielen gegeneinander an, zuletzt 2013, allerdings in der zweiten Bundesliga. Die Bilanz der beiden größten Berliner Vereine in den vier Duellen ist ausgeglichen, mit je einem Sieg und zwei Unentschieden.

Übersicht Herthas Spielplan im Detail Hinrunde 1. Spieltag: FC Bayern München - Hertha BSC 2. Spieltag: Hertha BSC - VfL Wolfsburg

3. Spieltag: FC Schalke 04 - Hertha BSC 4. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 5. Spieltag: Hertha BSC - SC Paderborn 6. Spieltag: 1. FC Köln - Hertha BSC 7. Spieltag: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf

8. Spieltag: SV Werder Bremen - Hertha BSC 9. Spieltag: Hertha BSC - TSG Hoffenheim 1899 10. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 11. Spieltag: Hertha BSC - RB Leipzig 12. Spieltag: FC Augsburg - Hertha BSC 13. Spieltag: Hertha BSC - Borussia Dortmund

14. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 15. Spieltag: Hertha BSC - SC Freiburg 16. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC 17. Spieltag: Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach Rückrunde 18. Spieltag: Hertha BSC - FC Bayern München 19. Spieltag: VfL Wolfsburg - Hertha BSC 20. Spieltag: Hertha BSC - FC Schalke 04 21. Spieltag: Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 22. Spieltag: SC Paderborn - Hertha BSC

23. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Köln 24. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

25. Spieltag: Hertha BSC - SV Werder Bremen 26. Spieltag: TSG Hoffenheim 1899 - Hertha BSC

27. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 28. Spieltag: RB Leipzig - Hertha BSC

29. Spieltag: Hertha BSC - FC Augsburg 30. Spieltag: Borussia Dortmund - Hertha BSC

31. Spieltag: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 32. Spieltag: SC Freiburg - Hertha BSC

33. Spieltag: Hertha BSC - Bayer Leverkusen 34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC



Unions Spielplan im Detail Hinrunde 1. Spieltag: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2. Spieltag: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 3. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 4. Spieltag: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen 5. Spieltag: Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 6. Spieltag: 1. FC Union Berlin- Eintracht Frankfurt

7. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 8. Spieltag: 1. FC Union Berlin - SC Freiburg 9. Spieltag: FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 10. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 11. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 12. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 13. Spieltag: FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 14. Spieltag: 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 15. Spieltag: SC Paderborn - 1. FC Union Berlin 16. Spieltag: 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim 1899 17. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin Rückrunde 18. Spieltag: RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 19. Spieltag: 1. FC Union Berlin - FC Augsburg 20. Spieltag: Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 21. Spieltag: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 22. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 23. Spieltag: Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 24. Spieltag: 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 25. Spieltag: SC Freiburg - 1. FC Union Berlin 26. Spieltag: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München 27. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Union Berlin

28. Spieltag: 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 29. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin 30. Spieltag: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 31. Spieltag: 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 32. Spieltag: 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 33. Spieltag: TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 34. Spieltag: 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

