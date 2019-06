Union Berlin hat zwei Jugendspieler mit Profiverträgen ausgestattet. Laurenz Dehl und Maurice Opfermann - 17 beziehungsweise 19 Jahre alt - erhalten Lizenzspielerkontrakte bis 2021. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger aus Köpenick am Dienstag mit.

Mittelfeldspieler Dehl durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Eisernen und spielte in der abgelaufenen Saison für die U19-Mannschaft. Opfermann kam 2016 in das U17-Team und wurde später in der U19 im defensiven Mittelfeld zur Stammkraft. Im Training haben beide Talente schon bei der ersten Mannschaft Erfahrungen gesammelt. "Als Verein legen wir großen Wert darauf, unseren Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer des Bereichs Profifußball bei den Köpenickern.

Der Neu-Bundesligist muss auch aus Lizenzgründen darauf achten, Spieler aus der eigenen Jugend im Profikader zu haben. Die sogenannte Local-Player-Regelung besagt, dass jeder Verein vier Spieler unter Vertrag haben muss, die für mindestens drei Jahre im eigenen Nachwuchs ausgebildet worden sind. Das müssen die Vereine bei der Deutschen Fußball Liga nachweisen.