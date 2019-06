Energie Cottbus hat am Mittwoch den ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison bekanntgegeben. Die Lausitzer verstärken sich mit dem 23-Jährigen Flügelspieler Tobias Hasse. Der Spieler kommt von Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt zu Energie Cottbus.

Hasse begann seine Karriere im Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin und wechselte von dort 2011 in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC. Bei den Herthanern absolvierte er 69 Spiele für die A- und B-Jugend sowie 32 Spiele in der Regionalliga für die U23 der Hertha. Von dort wechselte Hasse zunächst zum Berliner AK, ehe er zum Reginalliga-Konkurrenten Viktoria Berlin tranferierte. Seit Juli 2018 war er denn beim FC Rot-Weiß Erfurt aktiv. Insgesamt kommt Hasse auf 99 Spiele in der Reginalliga Nordost.

"Wir hatten sehr offene und angenehme Gespräche mit Tobias und sind uns sicher, dass er seine Stärken in unser neu zu formierendes Team einbringen wird", äußerte sich Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz über den ersten Transfer der Lausitzer. "Zudem war er beim FC Rot-Weiß Erfurt in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler", so Wollitz.