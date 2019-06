Es klingt im Grunde wunderbar für Hertha BSC. Ein Investor erscheint am Horizont und überweist dem im Mittelmaß der Bundesliga gefangenen Klub 125 Millionen Euro. Verbunden mit der Aussicht, dass es alsbald noch etwas mehr werden kann. Die Gegenleistung: Bis zu 49,9 Prozent der Anteile an der Profiabteilung und zwei Sitze im Aufsichtsrat. Aus der grauen Maus soll so ein "Big City Club" werden und ein Stammgast in den internationalen Wettbewerben. Entsprechend euphorisch sind die Verantwortlichen bei Hertha BSC. Sie feiern den Deal einstimmig als "Meilenstein".