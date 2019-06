Bild: imago/Insidephoto

Sieg gegen Rumänien - Deutschland steht im Finale der U21-EM

27.06.19 | 20:43

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft in Italien im Finale. Im Halbfinale besiegte das Team von U21-Trainer Stefan Kuntz am Donnerstagabend Rumänien mit 4:2 (1:2). Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt stand dabei für den gesperrten Benjamin Henrichs in der Startelf und spielte über 90 Minuten durch. Arne Maier wurde spät eingewechselt, der künftige Herthaner Eduard Löwen kam nicht zum Einsatz.



Amiri und Waldschmidt treffen doppelt

Neben Mittelstädt durfte auch Nadiem Amiri zum ersten Mal bei diesem Turnier von Beginn an spielen. Dabei hatte der Hoffenheimer Profi hatte einen entscheidenden Anteil am Sieg. In der 21. Minute brachte er Deutschland nach einem Alleingang durchs Mittelfeld mit einem Flachschuss von der Strafraumkante mit 1:0 in Führung und eröffnete so dieses abwechslungsreiche Spiel. Kurz darauf glich George Puscas per Elfmeter für die Rumänen aus (26. Minute). Der Stürmer war es auch, der das Überraschungsteam dieses Turniers kurz vor der Halbzeit (44. Minute) mit 2:1 in Führung brachte - dem Tor war ein Fehlpass von Mittelstädt im Mittelfeld vorausgegangen.

Elfmeter nach der Pause

Nach der Pause bekam auch Deutschland einen Elfmeter: Luca Waldschmidt trat an und traf (51. Minute). In der Schlussphase vergaben die Deutschen einige gute Chancen, ehe erneut Waldschmidt (90. Minute) und Amiri (90.+4) mit zwei Freistoßtoren in den letzten Minuten für die Entscheidung sorgten. Der Freiburger Waldschmidt ist mit sieben Treffern der Top-Torschütze des Turniers. Herthas Mittelfeldspieler Arne Maier, der trotz langer Verletzungspause zu Beginn des Turniers noch gesetzt war, wurde erst kurz vor Schluss, in der 89. Minute, eingewechselt.

Warten auf den Finalgegner