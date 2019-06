Wie der Verein am Mittwoch mitteilte , ist der Kontrakt für die 1. und 2. Bundesliga gültig. "Mit dem Bundesliga-Aufstieg von Union hat sich ein großer Traum erfüllt", wird Felix Kroos, Bruder des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos, zitiert. "Ich fühle mich im Verein und in der Stadt zu Hause und möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen."

Felix Kroos wird auch in der Bundesliga für den 1. FC Union Berlin spielen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Aufsteiger auf einen neuen Vertrag, der eine Laufzeit von einem Jahr mit Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr besitzt.

Kroos war im Winter 2016 zunächst auf Leihbasis von Werder Bremen nach Köpenick gewechselt und wurde im folgenden Sommer fest verpflichtet. Insgesamt bestritt er bislang genau 100 Pflichtspiele für die Eisernen, in denen er acht Tore schoss und 13 Treffer vorbereitete.



"Felix hat mit sehr engagierten Leistungen gerade in der Rückrunde gezeigt, über welche Fähigkeiten er verfügt. Zudem hat er bereits in der Bundesliga gespielt und hat nun die Chance, mit Union dort erfolgreich zu sein", kommentierte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, die Vertragsverlängerung.