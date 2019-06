Aufsteiger Union Berlin hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga getroffen. Der Köpenicker Verein zog die Kaufoption von Leihspieler Suleiman Abdullahi, der damit für drei Jahre an den Klub gebunden wurde. Das gab Union am Samstag bekannt.

Der 22-jährige Nigerianer war in der vergangenen Saison von Eintracht Braunschweig ausgeliehen worden und erzielte in 22 Pflichtspielen für die Köpenicker drei Tore und bereitete vier weitere vor.