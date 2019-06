In der 1. Runde treten 64 Teams an und ermitteln in 16 Turnieren mit jeweils vier Teams die Teilnehmer für das Achtelfinale. Die 1. Runde wird am 17. und 18. August 2019 an 16 verschiedenen Standorten ausgetragen. Das Finalturnier findet am 4. und 5. April 2020 in Hamburg statt.

Die Füchse Berlin haben den DHB-Pokal 2014 gewonnen. Damals besiegten die Berliner im Finale die SG Flensburg-Handewitt knapp mit 22:21.