Fußball-Bundesligist Hertha BSC will das Berlin-Derby gegen Aufsteiger FC Union zum 30. Jubiläum des Mauerfalls austragen. "Wir fänden, der 9. November wäre ein fantastischer Tag für das Berliner Derby", teilte ein Mitarbeiter des Vereins am Donnerstag mit. Hertha hätte den Wunsch für diesen Termin an die Deutsche Fußball-Liga (DFL) herangetragen, bestätigte ein Mitarbeiter des Charlottenburger Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur.

Die Spielpläne für die neue Saison will die DFL am 28. Juni veröffentlichen. Ob darin der Berliner Wunsch berücksichtig wird, steht noch nicht fest, da die Liga weitere Faktoren beachten muss. Dazu gehören Gespräche mit der Polizei und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die die Sicherheit gewähren müssen. Ebenfalls müssen die Kommunen und Stadionbetreiber sich für das geschichtsträchtige Datum aussprechen.



Zum ersten Mal begegneten sich Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin in einem Freundschaftsspiel auf dem Fußballrasen. Kurz nach dem Mauerfall am 27. Januar 1990 gewannen die Westberliner im Olympiastadion das Duell mit 2:1. Anschließend trafen beide Vereine in der Zweiten Bundesliga vier Mal aufeinander. In der Saison 2010/11 verbuchte Union nach dem 1:1 im Heimspiel einen 2:1-Auswärtssieg im Olympiastadion, in der Saison 2012/13 gewann Hertha das Auswärtsspiel und erreichte im Rückspiel zu Hause nur ein 2:2-Unentschieden.