Uwe Kliemann spielte zwischen 1974 und 1980 sechs Jahre lang für Hertha BSC. Der gebürtige Berliner erlebte in der Hauptstadt die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere. In der Saison 1974/1975 wurde er mit den Blau-Weißen deutscher Vizemeister. Weitere Profistationen Kliemanns: Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Aufgrund seiner körperlichen Robustheit und Größe nannte man ihn an der Spree den "Funkturm". Nach Tätigkeiten als Trainer und Scout ist Uwe Kliemann heute glücklicher Rentner.

Ihre aktive Zeit bei Hertha war durchaus erfolgreich. Die Vize-Meisterschaft 1975 ist immer noch die beste Bundesliga-Platzierung in der blau-weißen Vereinsgeschichte. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit und an die Mannschaft?

Das Jahr 1974/1975 war einfach super. Ich bin aus Frankfurt zurückgekommen, hatte zwei Jahre in Oberhausen Bundesliga gespielt. Und im Anschluss dann in Frankfurt mit Leuten wie Jürgen Grabowsky, Bernd Hözenbein und Co in einer Mannschaft gekickt. Das waren natürlich großartige Spieler. 1974 bin ich dann nach Berlin gewechselt. Hertha hatte in den Jahren zuvor unter dem großen Wettskandal gelitten. Spieler hatten Geld angenommen, um ein Spiel zu verlieren. Dadurch hatte man sehr viele Zuschauer verjagt, die wir in der Saison 74/75 peu á peu zurückholten. Wir haben ganz lang oben mitgespielt und hatten einen Zuschauerschnitt von 36.000. Das hört sich in heutigen Zeiten jetzt nicht so dramatisch viel an. Aber für damalige Verhältnisse war das gut. Wir hatten eine Bomben-Vorrunde. Aber wie so oft in Berlin war die Rückrunde nicht mehr so gut. Daher sind wir nur Vizemeister geworden, Gladbach eben dann Meister.