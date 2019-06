Bild: imago/Matthias Koch

Interview | Gründungsschiff von Hertha BSC - "Der Umbau kann ein richtig schönes Fanprojekt werden"

25.06.19 | 20:55 Uhr

Die Hertha, Gründungsschiff des Bundesligisten, steht in der Werft, statt über die Gewässer zu schippern. Es geht weiter nur schleppend voran mit der Sanierung. rbb|24 hat am Tag der Seefahrer bei Hertha-Präsidiumsmitglied Ingmar Pering nach dem neuesten Stand gefragt.

rbb|24: Vielen Fans von Hertha BSC wird die Geschichte der Hertha, des Gründungsschiffs des Vereins, bekannt sein. Vielleicht können Sie die komplexe Historie für alle anderen nochmal kurz zusammenfassen. Ingmar Pering: (lacht) Kurz ist bei einer so langen Geschichte natürlich schwierig. Das Schiff soll die beiden Gründungsväter von Hertha BSC im Jahr 1892 zur Namensgebung ihres Vereins angeregt haben - es hieß auch damals schon Hertha. Demnach haben die beiden auf dem Schiff eine nette Dampferfahrt gemacht und ihnen ist der Gedanke gekommen, ihren Fußballverein Hertha zu nennen. Danach hat die Hertha eine sehr bewegte Geschichte gehabt, durch die DDR-Zeit hindurch, ist mehrfach umgebaut worden - teilweise nicht ideal. Zwischendurch war das Schiff auch unter den Namen "Seebär" und "Seid Bereit" unterwegs. Dann haben Schiffshistoriker herausgefunden, dass dieses Schiff die besagte Hertha ist und deshalb wurde es wieder nach seinem Ursprungsnamen benannt. In den letzten aktiven Jahren war das Schiff hauptsächlich auf der Kyritzer Seenkette in Brandenburg unterwegs. 2016 wurde die Hertha dann mit Ihrer Hilfe gekauft, 2017 nach Berlin geholt. Wie geht es mit der Hertha weiter? Wir haben das Schiff vor Kurzem in die Malz-Werft nach Oranienburg geholt, um es wieder betriebsbereit zu machen. Man soll dann ganz normal mit der Hertha fahren können - das ist der Plan und das Ziel.

Gibt es dabei einen genaueren Zeitrahmen? Für dieses Jahr gibt es den nicht. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir nur verspätet nach Oranienburg fahren konnten. Eigentlich wollten wir schon Ende März aufbrechen, jetzt ist es bereits Juni. Dadurch ist unser ganzes Zeitgefüge für dieses Jahr erneut durcheinander gebracht worden. Wir müssen jetzt abwarten und sehen, wie die Kapazitäten in der Werft sind. Wann dort an der Hertha gearbeitet werden kann und wann wir Termine für beispielsweise eine Vermessung des Schiffs oder eine Rumpfuntersuchung finden können. Durch die Verspätungen kann dem einen Schritt nicht immer zeitgleich der nächste folgen. Zur Rückholung der Hertha haben Sie damals Aktien an die Fans verkauft. Wie wird die Restaurierung jetzt finanziert - reicht das Geld auch für die Instandsetzung? Wir werden sicherlich für den Umbau noch ein paar Euro mehr brauchen. Wir hatten damals vor, 1892 Aktien zu verkaufen - das ist uns leider nicht gelungen. Damals war das ganze vielleicht ein bisschen zu abstraktes Thema. Heute ist Hertha BSC viel anschaubarer und präsenter. Wir werden noch über Werbung am Schiff einiges an Geld akquirieren. Im Moment gehen wir außerdem davon aus, dass die Kosten nicht allzu hoch sein werden. Wir können gut beurteilen, was das Schiff schon kann und wo noch Handlungsbedarf besteht. Wenn Sie an einem alten Schiff arbeiten, können Sie aber nie genau prognostizieren, wie lange Maßnahmen dauern.

Sie haben bereits angesprochen, dass Sie immer wieder mit Verzögerungen zu kämpfen hatten. Was ist dennoch Ihre persönliche Motivation, das Projekt weiterhin voranzutreiben? Uns hält am Ball, dass die Hertha ja ein sehr schönes Projekt ist, das es uns sehr viel Freude macht und wir auch sehr viel positives Feedback von Fans und unseren Gesellschaftern bekommen. Da brauche ich gar nicht so viel Außenmotivation. Viele Fans wollen mit Hand anlegen, das Projekt weiter vorantreiben. Es wird also bald auch Projekte geben, bei den Fans aktiv mithelfen können. Wir wollen zeigen, dass der Umbau ein richtig schönes Fanprojekt werden kann.

An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nach Köpenick. Vielleicht hat Union ja eines Tages auch mal ein historisches Schiff, so wie es die Hertha hat. Ingmar Pering

Ihr Stadtrivale Union Berlin hat den Bundesliga-Aufstieg vor Kurzem im heimischen Bezirk Köpenick auf der Spree gefeiert. Wo soll die Hertha heimisch werden? Wir werden dahin fahren, wo unsere Aktionäre hinwollen. Wir beschränken uns da nicht nur auf ein Gewässer, sondern die Hertha wird auf diversen Flüssen und Kanälen in Berlin und Brandenburg zum Einsatz kommen. Uns limitiert allerdings unsere Höhe des Schiffs, unter einigen Brücken können wir nicht herfahren. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch nach Köpenick. Vielleicht hat Union ja eines Tages auch mal ein historisches Schiff, so wie es die Hertha hat. (schmunzelt) Werden denn auch Fans anderer Vereine auf dem Schiff willkommen sein? Erstmal ist es so, dass vor allem die Fans auf dem Schiff fahren sollen, die dafür gesorgt haben, dass es überhaupt wieder fährt. Ich bin - wie bereits gesagt - immer vorsichtig, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Es gilt, jetzt erstmal die Hertha zum Fahren zu bringen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jonas Bürgener für rbb|24.