Voting | Stimmen Sie ab!

Ist Herthas Deal der richtige Schritt?

Ein Deal mit dem Investor Lars Windhorst beschert Hertha BSC einen Geldregen. Für knapp die Hälfte der Anteile an Herthas Profiabteilung könnten mehr als 200 Millionen Euro in die Kassen des Bundesligisten fließen. Für die einen ist dieses Geschäft ein Pakt mit dem Teufel, für andere der Grundstein einer vielversprechenden Zukunft. Was meinen Sie?