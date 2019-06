Wenn am Pfingstsonntag beim "Fashion Race Day" wieder die Rennpferde über die Galopprennbahn in Hoppegarten heizen, dann wird es nicht nur auf der Strecke Bemerkenswertes zu sehen geben - sondern auch auf den Startlisten. Pferdenamen sind, wenn man so möchte, eine eigene Kunstform. Und vor allen Dingen höchst unterhaltsam.

"Fountain of Time". "Zuckerpuppe". "Ding Ding Dong". "Shit Happens". "Hot Snitzel". Was sich anhört wie die Zusammenstellung besonders schräger Songtitel, ist tatsächlich eine Namensliste. Eine Liste von Pferdenamen, um genau zu sein.

"Ich habe Loriot-Seminare gegeben, meine Hochzeit war auf 'Loriotisch', die Geburtstanzeigen meiner Kinder hatten das Loriot-Emblem drauf", erzählt der Münchner, der im Jahr 2000 sein erstes Pferd kaufte. Völlig klar also, dass die Pferdenamen da in nichts nachstehen durften. An Sundermanns Beispiel lässt sich also festmachen: Der Fantasie sind bei der Pferde-Namensgebung keine Grenzen gesetzt. "Wobei, so ganz stimmt das nicht", merkt Sundermann an. Wie benennt man also sein Rennpferd?

Hier ein kleiner Leitfaden für die Pferdenamensfindung: In Deutschland muss der Anfangsbuchstabe der Mutter-Stute an das Fohlen weitergegeben werden. "Wenn eine Stute also zehnmal Nachwuchs bekommt, dann haben die Fohlen zehnmal den gleichen Anfangsbuchstaben", erläutert Sundermann. Der hat früher, wie er voller Stolz erzählt, die Namen seiner neuerworbenen Fohlen immer persönlich mit Vicco von Bülow alias Loriot abgesprochen. "Das hat uns immer großen Spaß bereitet."

Was für eine Wirkung der Name eines Pferdes vor allen Dingen auf Pferdesport-Laien ausübt, hat der erfahrene Christian Sundermann am eigenen Leib erfahren. "Der Name zieht", sagt er kurz und lacht lauthals. Es folgt eine seiner vielen Anekdoten. "Wir haben eines unserer Pferde 'Ach was' genannt", schwelgt er in Erinnerungen. "Und als 'Ach was' sensationell 2008 in Hoppegarten gewann, haben wir so viele Mails von Menschen bekommen, die erstmals auf der Rennbahn waren und auf 'Ach was' gesetzt haben, weil sie den Namen so toll fanden. Die haben dann alle gewonnen." Für zehn Euro gab es damals im Übrigen 336 Euro Retour.

"Schön sind die Tiere alle", resümiert Sundermann und lacht erneut. "Aber die Namen machen dann den Unterschied. Ein Pferdename, der origineller ist, der weckt Sympathien." Sundermann geht am Sonntag mit seinem Pferd "Sie haben da was" an den Start. Bleibt also abzuwarten, wer in Hoppegarten mit Namen und Leistung überzeugt. Ein kleiner Vorgeschmack: "Whispering Angel", "Akribie, "Barbados" oder "Global Cloud" sind ebenfalls dabei. Ab 14 Uhr geht es dann auf der Galopprennbahn nicht mehr nur um Namen, sondern auch um Schnelligkeit.